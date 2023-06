Câmara Cidadã: 2ª edição ultrapassa 9 mil atendimentos na zona sul de Manaus

Em dois dias de serviços gratuitos ofertados ao público em um dos espaços culturais mais tradicionais da cidade, a Câmara Cidadã alcançou 9.180 atendimentos nesta segunda edição, encerrada ontem (1º/6), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul.

Somado aos números da primeira edição, realizada em março, na zona leste, o projeto promovido pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) totaliza mais de 17,4 mil atendimentos entre março e junho deste ano.

A Câmara Cidadã foi um dos compromissos firmados pelo presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), ao assumir o comando da Casa Legislativa. O objetivo da ação é aproximar o parlamento municipal da população, levando serviços básicos em diversas áreas e, ainda, absorver as necessidades e apresentar melhorias para as demandas presentes nos bairros.

Na primeira edição, realizada nos dias 30 e 31 de março deste ano no Estádio Municipal Carlos Zamith, bairro Coroado, na zona leste, o balanço final registrou 8,3 mil atendimentos em dois dias. Desta vez, com a ampliação na quantidade de serviços e em uma estrutura maior, a segunda Câmara Cidadã cravou 9.180 ações executadas em 16 horas de evento.

“A avaliação é muito positiva. Quero agradecer a todas as comunidades da zona sul que vieram durante os dois dias e também participaram de forma efetiva da nossa Tribuna Popular, e as pessoas que vieram de toda Manaus. Mais de 100 serviços, batemos todos os recordes e isso nos deixa orgulhosos e mais esperançosos que a próxima edição seja ainda melhor”, avaliou o presidente da Câmara Municipal, vereador Caio André.

Nesta edição, a Tribuna Popular realizada no salão Rio Amazonas, do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, contou com a participação de 18 vereadores que ouviram as demandas de moradores de 10 bairros da zona sul de Manaus.

Todas as demandas apresentadas durante a Tribuna serão analisadas pela diretoria Legislativa da Câmara para serem transformadas em indicações ou requerimentos para serem enviadas à Prefeitura de Manaus.

Ampliação

A segunda Câmara Cidadã triplicou a quantidade de serviços gratuitos para a população. Enquanto a primeira edição levou 30 atividades, a segunda reuniu novos parceiros e promoveu 100 serviços nas áreas de saúde, estética, cidadania, assistência social, medicina veterinária, orientações jurídicas, atendimento ao consumidor, entre outros.

Para esta segunda edição da Câmara Cidadã, novos parceiros abraçaram a ação e integraram a lista de serviços. Foi o caso da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Também participaram pela primeira vez o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), Universidade Paulista (Unip), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Instituto PCD Juntos Somos Mais Fortes, Foto Nascimento e Eco-Cooperativa.

A estrutura física também foi ampliada em um espaço de 800 metros quadrados, 100 metros a mais do que foi ofertado na edição passada.

Parceiros

Além dos novos parceiros, continuaram sendo ofertados, também na segunda edição, atendimentos pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), Ministério do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania.

Também houve atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Serviço Social do Comércio (Sesc), Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Uninorte, Águas de Manaus, Claro, Amazonas Energia e Conselho Tutelar.

A Câmara Cidadã contou, ainda, com atendimentos realizados pela Câmara Municipal, tais como cadastro e orientação por parte da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony da CMM. Além disso, foram recebidas demandas da população por meio da Ouvidoria, Tribuna Popular e nos gabinetes rotativos com a presença de parlamentares da 18ª Legislatura.