Caio André e Cetam juntos para ampliar cursos na Escola do Legislativo da CMM em nova parceria

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), firmou ontem (20), parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), para 15 cursos a serem ministrados pela Escola do Legislativo Léa Alencar Antony. Somadas, as capacitações alcançam 600 horas de aulas gratuitas disponibilizadas à população.

As novas capacitações estão disponíveis para pessoas com o 9º ano do Ensino Fundamental (a partir de 14 anos), Ensino Fundamental incompleto (a partir de 16 anos) e Ensino Médio completo e incompleto (a partir de 18 anos). Todos os cursos serão em formato presencial, com aulas na CMM, localizada na rua Padre Agostinho Caballero Martin, nº 850, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

Além de Caio André, participaram da reunião a diretora-presidente do Cetam, Hellen Matute; e o diretor da Escola do Legislativo, Maurício Brilhante.

No cronograma estão previstos novos cursos nas seguintes áreas: Informática Básica e Avançada, Recepcionista, Cerimonialista, Artesanato com fuxico, Inspetor de Controle de Qualidade, Agente de Portaria, Redação Oficial e Comercial, Fotografia, Recepção em Eventos, Legislação Ambiental e Interpretação das ISOs 14001 e 9001.

De acordo com o presidente da CMM, vereador Caio André, a parceria entre o Governo do Estado e a Câmara Municipal fortalece o trabalho do legislativo e gera oportunidades para a população que deseja se preparar para o mercado de trabalho.

“O Cetam tem um ‘know-how’ de quase 20 anos de cursos técnicos, e essa parceria, esse termo de cooperação técnica só vem engrandecer as qualificações oferecidas pela Escola do Legislativo. Só quem ganha é a população da nossa cidade e de todo o Estado, porque nossos cursos acabam abrangendo todo o Amazonas. Fico muito feliz e muito agradecido com a direção do Cetam, ao governador Wilson Lima, por mais essa parceria firmada com o Legislativo Municipal”, afirmou Caio André.

As informações sobre inscrições e quantidade de vagas serão divulgadas posteriormente, nas redes sociais e no site oficial da Câmara: cmm.am.gov.br.

Sobre a Escola

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony foi instituída no âmbito da Câmara Municipal de Manaus (CMM) no dia 12 de setembro de 2007 pelo então Presidente da Casa, vereador Leonel Feitoza, por meio da Resolução 049/2007.

A escola fica diretamente subordinada à Presidência da Câmara, trazendo em sua estrutura um laboratório de informática, uma biblioteca e uma sala de aula com capacidade para 30 alunos, estruturada para qualificar os servidores do Poder Legislativo e oferecer cursos profissionalizantes à comunidade em geral.