Caio André confirma 13º salário de servidores da CMM para esta sexta-feira

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), confirmou, nesta quarta-feira (28/06), a antecipação da primeira parcela do 13º salário de servidores comissionados e efetivos da Casa Legislativa para esta sexta-feira, 30 de junho.

De acordo com Caio André, os recursos são importantes para movimentar a economia e levar um impacto positivo a diversos setores, especialmente ao comércio manauara.

“Executaremos agora no dia 30 a primeira parcela do décimo terceiro para servidores comissionados e efetivos”, afirmou Caio André, ao ressaltar que o pagamento é importante no incremento e equilíbrio do orçamento familiar.

Cerca de 1,8 mil colaboradores – entre efetivos, comissionados e parlamentares– vão receber 50% do 13º salário. Entre eles está Cintia Maia, técnica legislativa da Câmara.

“Esta primeira parcela chega em uma excelente hora. A maioria das pessoas ainda está se organizando em relação às dívidas do início do ano, e esse valor, nesse momento, vai ser bem utilizado. Além de pagar dívidas, dá até para investir. O presidente aceitou esse desafio e nesse momento vai honrar os servidores da CMM”, considerou Cintia.

APCs – Está em andamento o projeto de uma nova lei para reestruturação de vencimento dos cargos de Assistente Parlamentar Comissionado (APC), que são remunerados via verba de gabinete.

O projeto prevê, entre outras medidas, a alteração da base de cálculo de valores a serem pagos na primeira parcela do 13º salário. A antecipação do 13º para este grupo de servidores será efetuada após a tramitação da respectiva lei.