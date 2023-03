Caio André anuncia campanha para arrecadar doações para vítimas das chuvas em Manaus

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC) anunciou, nesta terça-feira (14/03), o início da campanha “SOS Manaus”. O objetivo é arrecadar doações destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e desabrigados, em decorrência das chuvas que atingiram a capital nos últimos dias.

“A Câmara Municipal de Manaus, através de todos os vereadores, está abrindo espaço para o recebimento de roupas, calçados, água mineral e kits de higiene a partir de hoje (14/03). Estamos recebendo doações para as vítimas do sinistro ocorrido domingo, com o desabamento do barranco que vitimou muitas pessoas e deixou tantas outras desabrigadas”, disse Caio André.

No anúncio, feito no final do Grande Expediente desta terça-feira, no plenário Adriano Jorge, Caio André informou que os itens devem ser entregues entre 8h e 16h no departamento de Projetos Especiais da Câmara Municipal de Manaus, que fica na rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital.

O diretor de Projetos Especiais da CMM, André Galvão, ressaltou que as doações serão recebidas até a sexta-feira (17/03).

“Vamos receber os itens, fazer uma triagem e, a partir daí, entrar em contato com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que vai nos indicar para onde as doações serão direcionadas”, detalhou André Galvão, ao destacar que a continuidade da campanha, a partir da próxima semana, será avaliada conforme a necessidade das vítimas das chuvas.

Na segunda-feira (13/03), o presidente da CMM manifestou solidariedade às famílias atingidas pela tragédia ocorrida na comunidade Nova Floresta, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, que vitimou oito pessoas após deslizamento de terra na noite de domingo (12/03).

“Iniciamos a semana com essa notícia triste. Informamos que a Câmara Municipal de Manaus se coloca ao lado das famílias e das autoridades, para tentar diminuir o sofrimento das famílias que tudo perderam, inclusive das vítimas fatais. Acredito que é o sentimento de todos nós, vereadores”, afirmou Caio André, ao abrir a Sessão Plenária de segunda-feira.

SERVIÇO

O que é: Campanha SOS Manaus

O que doar: Roupas, calçados, água mineral e kits de higiene

Horário: 8h às 16h, até sexta-feira (17/03)

Ponto de coleta: Departamento de Projetos Especiais da CMM – Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 850, Santo Antônio