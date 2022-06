Cadela policial da Base Arpão apreende 111 quilos de maconha dentro de embarcação

COARI — Durante abordagem à uma embarcação, ontem (4), policiais da Base Arpão apreenderam 111 quilos de maconha que estavam escondidas no local. A ação, realizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), contou com apoio da cadela policial Luna. Uma mulher, de 39 anos, foi presa e mais de R$ 2,3 mil em espécie foram apreendidos.

Considerando o grande fluxo de cargas e passageiros no Porto de Coari, o secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, intensificou as operações na região para coibir atividades de tráfico de drogas.

Durante as buscas, a cadela Luna localizou, inicialmente, cinco caixas de papelão com tabletes de entorpecentes. Posteriormente, a equipe de farejamento de narcóticos localizou outras duas malas com o restante das drogas.

Uma mulher foi identificada como proprietária de uma das malas. E confessou aos policiais que realizaria o transporte dos entorpecentes para Manaus.

Ao todo, os policiais apreenderam 78 unidades de tabletes de maconha, que totalizaram 111 quilos. Além disso, foram apreendidos R$ 2.377 em espécie. Na ação, os policiais causaram um prejuízo de mais de R$ 1,6 milhão ao crime. A suspeita e o material apreendido foram entregues para a autoridade de polícia judiciária.