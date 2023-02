Cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil acontece até o dia 28 de fevereiro

Com o retorno das atividades escolares na rede estadual de ensino, os estudantes já podem conferir o cadastro do benefício de gratuidade no transporte público para usufruir das 44 passagens mensais, por meio do portal do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), no link https://immu.manaus.am.gov.br. O convênio para manutenção do Passe Livre Estudantil em 2023 foi assinado em janeiro pelo governador Wilson Lima e pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

O benefício de gratuidade está em vigor desde 2022, e é ofertado aos estudantes de escolas públicas que moram a um quilômetro ou mais de distância de sua casa. O cadastro e recadastro acontece até dia 28 de fevereiro.

De acordo com Helder Câmara, diretor do Departamento de Gestão da Tecnologia da Informação (Detin), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a verificação no site exige apenas a informação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno e pode ser feita diretamente na escola em que está matriculado.

“Se o aluno foi rematriculado, ele só precisa digitar o CPF dele no site para ver se já estão disponíveis os vales da gratuidade do transporte. Dessa forma, o aluno solicita o recarregamento e, automaticamente, a carteirinha dele já é alimentada com os passes”, explicou.

Para estudantes da rede estadual, a quantidade de passes disponibilizados por mês é calculada a partir do atual calendário escolar da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Já os alunos que mudaram de endereço, e que já utilizavam o passe livre no ano anterior, devem se dirigir até a escola para atualizar seus dados no sistema.

“É indispensável que o aluno vá até a escola atualizar seus dados, se ele não estiver lá e der algum problema no cadastro, ele vai e faz o recadastramento lá na escola”, completa Helder.

Assim que solicitado, o estudante deve aguardar a validação do cadastro e recadastro pelas instituições de ensino. A validação também está sendo realizada no período de 16 de janeiro até 28 de fevereiro.