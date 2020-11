‘Cada eleição é um aprendizado para o eleitor, para o povo’, afirma Amazonino Mendes

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (PODEMOS), destacou, neste domingo (15), ao votar na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), zona centro-sul, que servir ao povo manauara é o ato mais importante em seu legado de quase 40 anos de vida pública.

Acompanhado do candidato a vice-prefeito da coligação, deputado Wilker Barreto (PODEMOS), Amazonino destacou a importância do voto. “Hoje, vamos decidir parte do futuro das nossas vidas, da nossa cidade de Manaus”, reforçou.

Amazonino Mendes ressaltou que o eleitor manauara tem papel fundamental na decisão do futuro da capital e que votar com responsabilidade resulta no destino de cada cidadão.

“Esse ato democrático de votar é um grande instrumento que temos para organizar o nosso futuro.

O futuro está aí batendo na porta. E a cada eleição é um aprendizado para o eleitor, para o povo”, analisou.

Da Sefaz, onde votou, na Seção 662, zona 37, Amazonino percorreu alguns bairros de Manaus, acompanhando a movimentação do pleito de 2020.

*Com informações da assessoria

