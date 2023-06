Cachorro é atingido por explosão de granada no Nova Cidade

Na sexta-feira (09/6), circulou um vídeo nas redes sociais mostrando um homem lançando uma granada em uma residência no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, resultando em ferimentos no cachorro que tomava conta do local. Todo episódio foi registrado por uma câmera de segurança.

Confira o vídeo:

Nas imagens é possível perceber que antes da explosão, o animal começou a latir insistentemente quando nota que dois indivíduos se aproximam da casa. Um deles segue adiante e entra num terreno ao lado. Quando volta se junta ao parceiro e arremessa o objeto em direção ao imóvel. O cachorro corre em direção a granada e termina atingido pelos estilhaços durante a explosão.

Moradores informaram que o incidente ocorreu logo após uma operação da Polícia Militar na região, levantando suspeitas de uma possível conexão entre os eventos.

Até o momento não foi informado o estado de saúde do animal.