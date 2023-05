Caça Su-27 russo escolta bombardeiros estratégicos dos EUA no mar Báltico

Na terça-feira (23), um caça russo Su-27 escoltou dois bombardeiros B-1B da Força Aérea dos EUA sobre o mar Báltico.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a aeronave Su-27 acompanhou a passagem dos bombardeiros estratégicos norte-americanos.

O MD russo informou que os radares detectaram a presença de dois alvos aéreos se aproximando da fronteira russa, e logo em seguida, um caça russo Su-27 da força de defesa aérea da Frota do Báltico decolou para identificar e escoltar as aeronaves.

Também foi informado que o Su-27 realizou o sobrevoo conforme as regras internacionais de utilização do espaço aéreo e não violou as fronteiras de qualquer país.