Burger King é notificada pelo Procon-AM por propaganda enganosa

MANAUS, AM — O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou nesta segunda-feira (2), a rede de fast food Burger King. A empresa tem dez dias para responder ao órgão sobre a propaganda enganosa de um de seus produtos.

Na notificação, o Procon-AM pede esclarecimentos a respeito do sanduíche Whooper Costela, que não teria em sua composição o produto ao qual o nome faz referência.

O órgão também solicita que a rede de lanchonetes suspenda a venda do sanduíche em todas as lojas localizadas em Manaus, sob pena de descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor.

Na semana passada, o Procon-AM notificou o McDonald’s pela mesma prática, após relatos de que o sanduíche McPicanha não apresentava a carne em sua composição.

“Várias redes comercializam produtos dessa natureza e devem ser transparentes com os consumidores. Continuaremos esse trabalho ostensivo para coibir práticas dessa natureza”, resumiu o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.