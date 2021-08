Bruno Fratus conquista a medalha de bronze nos 50m livre masculino

O Brasil garantiu mais uma medalha na natação nos Jogos Olímpicos. Bruno Fratus foi bronze na prova dos 50m livre masculino, nesta noite, no Centro Aquático de Tóquio. O brasileiro fechou a final com tempo de 21s57. O estadunidense Caeleb Dressel, que bateu o recorde olímpico com 21s07, ficou com o ouro e o francês Florent Manaudou com a prata (21s55).

“Cara, está entalado desde 2011 (o grito após ver que foi medalhista). Depois do Rio principalmente. Foi um grito de finalmente! Finalmente medalhista olímpico! Finalmente eu realizei meu sonho que começou lá quando eu tinha 11 anos de idade. E não teria acontecido sem o suporte, sem o amor, sem o suporte, a torcida de tudo mundo que está até agora no meu lado. E também não teria acontecido sem a palavra de quem duvidou também” – disse Bruno em entrevista ao SporTV após a prova.

O americano Michael Andrew ficou com o quarto tempo (21s60); o britânico Benjamin Proud e o grego Kristian Gkolomeev tiveram o quinto (21s72); o italiano Lorenzo Zazzeri o sétimo (21s78) e o holandês Thom de Boer o oitavo (21s79).

