Brasileiro já paga o preço do litro de gasolina mais caro da História

BRASÍLIA, DF (DIÁRIO DO PODER) — Após o aumento de quase 2,9% nas duas primeiras semanas de abril, o preço médio da gasolina no Brasil é de R$7,498 por litro, o maior já registrado na série histórica, no Brasil.

Em alguns municípios, já vale R$8. Apenas nos últimos 12 meses, a alta foi de 30,69%, segundo levantamento da ValeCard em mais de 25 mil postos de combustíveis, em todo o País. Em março, o preço médio na bomba era “só” R$7,288.

As maiores altas foram registradas no Piauí (5,03%), Paraná (4,03%) e Pernambuco (3,93%), segundo a ValeCard.

Santa Catarina (1,91%), Rio Grande do Sul (1,97%) e Rio Grande do Norte (2,23%) registraram as menores altas no preço da gasolina.

Apenas a Bahia registrou queda no preço do combustível na primeira quinzena de abril: a gasolina caiu 2,03%.