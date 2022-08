Brasil tem mais de 10,4 mil candidatos a deputado federal; confira

BRASÍLIA — A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. Do total, 10.456 disputam uma das 513 vagas de deputado federal. A região com o maior número de candidatos é a Sudeste com 3.877. Em segundo lugar, aparece o Nordeste, com 2.939, seguido da Região Sul, com 1.478, Norte, com 1.251 e do Centro-Oeste, com 911. Segundo dados do TSE atualizados até a última quarta-feira (24), foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador, 236 para senador, 10.456 para deputado federal, 16.507 para deputado estadual e 592 para deputado distrital.

A campanha começou no dia 16 e vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h.

Confira a lista completa dos candidatos a deputados federais:

Norte

No Norte do país, 1.251 pessoas disputam uma vaga de deputado federal. O Pará é o estado com o maior número de candidatos da região: 313, que disputam 17 vagas. Na sequência vem o Amazonas com 166 candidatos disputando oito vagas. Na sequência, estão Roraima (164 para oito vagas), Rondônia (163 para oito vagas), Tocantins (159 para oito vagas), Amapá (148 para oito vagas) e Acre (138 para oito vagas).

Clique em deputado federal para conhecer os candidatos do estado:

Acre

Amazonas

Amapá

Pará

Rondônia

Roraima

Tocantins

Nordeste

No Nordeste do país, 2.939 pessoas disputam uma vaga de deputado federal nos nove estados. A Bahia é o estado com o maior número de candidatos da região: 763 para 39 vagas. Em segundo lugar, com o maior número de candidatos, está Pernambuco, com 464 para 25 vagas. Na sequência vem o Ceará, com 410 candidatos para 22 vagas e o Maranhão, com 360 para 18 vagas. Na Paraíba, são 242 pessoas na disputa de 12 vagas. Os estados com o menor número de candidatos são Rio Grande do Norte (184 para oito vagas), Alagoas (178 para nove vagas), Piauí (173 para dez vagas) e Sergipe (165 para oito vagas).

Clique em deputado federal para conhecer os candidatos do estado:

Alagoas

Bahia

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Centro-Oeste

No Centro-Oeste do país, 911 pessoas disputam uma vaga de deputado federal nos quatro estados. Goiás é o estado com o maior número de candidatos da região: 385 para 17 vagas. Em segundo lugar, com o maior número de candidatos, está o Distrito Federal, com 206 para oito vagas. Em último estão, empatados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ambos com 160 pessoas pleiteando uma das oito vagas de deputado federal em cada estado.

Clique em deputado federal para conhecer os candidatos do estado:

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Sudeste

No Sudeste, 3.877 pessoas disputam uma vaga de deputado federal nos quatro estados. São Paulo é o estado com o maior número de candidatos da região: 1.522 para 70 vagas. Em segundo lugar, está Minas Gerais, com 1.092 para 53 vagas, seguido de Rio de Janeiro, com 1.068 para 46 vagas, e Espírito Santo, com 195 para dez vagas.

Clique em deputado federal para conhecer os candidatos do estado:

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Sul

No Sul, 1.478 pessoas disputam uma vaga de deputado federal nos três estados. Paraná lidera a lista com 631, para 30 vagas. Em segundo lugar, está o Rio Grande do Sul, com 540 para 31 vagas e, em último, Santa Catarina, com 307 para 16 vagas.

Clique em deputado federal para conhecer os candidatos do estado:

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Por Agência Brasil