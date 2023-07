Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, mostra Pnad

A população com deficiência no Brasil foi estimada em 18 milhões e 600 mil pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária, segundo dados da Pnad Contínua 2022, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE.

Além de fazer o cálculo da proporção de pessoas com deficiência no país, o questionário usado para fazer o levantamento busca levantar as dificuldades na realização de diversos tipos de atividades funcionais.

As maiores dificuldades relatadas foram andar ou subir degraus; enxergar, mesmo usando óculos ou lentes de contato; aprender, lembrar-se das coisas ou se concentrar; levantar uma garrafa com dois litros de água da cintura até a altura dos olhos; pegar objetos pequenos ou abrir e fechar recipientes; ouvir, mesmo usando aparelhos auditivos; realizar cuidados pessoais; dificuldade de se comunicar, compreender e ser compreendido.

Além disso, 5,5% das pessoas tinham deficiência em apenas uma das suas funções e 3,4% em duas ou mais funções.

Entre as regiões, o Nordeste tem o maior número de pessoas com deficiência, seguida das regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. A pesquisa também mostrou que o percentual de pessoas com deficiência cresce com a idade. Quase a metade desse público, de acordo com a Pnad 2022, tinha 60 anos ou mais.