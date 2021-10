Brasil goleia o Uruguai por 4 a 1 na Arena da Amazônia

Com o incentivo e o calor de 12.528 amazonenses, o Brasil goleou o Uruguai na noite desta quinta-feira (14/10) por 4 a 1, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida disputada em Manaus foi a primeira da Seleção Brasileira com a presença de público desde o início da pandemia.

A torcida teve o acesso à Arena liberado três horas antes do jogo começar. E contou com a orientação de servidores do Governo do Amazonas em relação aos protocolos sanitários a serem seguidos. O uso da máscara e distanciamento social foram obrigatórios durante toda a partida.

O carinho do público amazonense não se limitou à equipe do técnico Tite. Os uruguaios também foram aplaudidos quando entraram no gramado para o aquecimento.

“Um grande jogo dentro e fora das quatro linhas. A vitória do Brasil coroa este momento de retomada das atividades esportivas no Amazonas”, celebrou o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira.

O jogo – Com grande volume de jogo desde o início da partida, Neymar abriu o placar e fez a torcida vibrar aos nove minutos do primeiro tempo. Pouco depois, o camisa 10 chutou, o goleiro uruguaio Muslera defendeu, mas Raphinha, no rebote, não desperdiçou. Brasil 2 a 0 logo nos 17 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, a Seleção voltou com a mesma intensidade. Aos 12 minutos, Raphinha recebeu bom passe de Neymar, chutou bonito de canhota e ampliou o marcador.

O Uruguai descontou aos 31 minutos da etapa final, em bonita cobrança de falta do atacante Luiz Suárez, que colocou a bola no canto esquerdo de Ederson.

Aos 39 minutos do segundo tempo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou o quarto gol brasileiro após passe de Neymar. O tento chegou a ser anulado, mas o VAR confirmou que o atacante não estava impedido. Placar final: Brasil 4 a 1 em cima do Uruguai.

Com o resultado, o Brasil chegou aos 31 pontos e é líder isolado das eliminatórias. A Seleção volta a campo pela competição em novembro, diante da Colômbia, onde uma vitória já pode garantir a vaga brasileira para a Copa do Catar 2022.

