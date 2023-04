Bosco Saraiva será o novo superintendente da Suframa

Está confirmado! Bosco Saraiva foi escolhido para ser o novo superintendente da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus). Ele foi recebido em uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio (MDIC), para discutir a gestão da região.

A nomeação de Bosco Saraiva, que deve ser publicada no Diário Oficial da União na próxima semana, aconteceu após uma indicação e decisão tomada pela bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

A escolha de Saraiva para liderar a gestão da Suframa tem gerado expectativas e desafios para a região, que representa um importante polo industrial e econômico para o país. É crucial que a gestão da Suframa esteja alinhada com os interesses da região e do país como um todo, priorizando a atração de investimentos e o desenvolvimento sustentável da Zona Franca de Manaus.

A nomeação de Bosco Saraiva representa uma aposta na sua vasta experiência política e na sua capacidade de trabalhar em estreita colaboração com a bancada do Amazonas. Resta agora aguardar as ações concretas da nova gestão da Suframa e torcer pelo sucesso da região e do país como um todo.