Bombeiro Mirim: programa impulsiona aprendizado de aluno com espectro autista

Com alegria de acompanhar o desenvolvimento do filho, Jacqueline Salins Gomes, 33, comemora os benefícios que o Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) têm proporcionado para Rodrigo Salins Gomes de Oliveira, 9, uma criança com espectro autista. Ele ingressou, neste ano, como aluno do programa na turma do Batalhão de Bombeiro Especial (BBE).

De acordo com Jacqueline Gomes, antes de começar a participar do projeto, Rodrigo tinha dificuldades para se comunicar e se relacionar com outras crianças. No entanto, desde que começou a frequentar as aulas do Bombeiro Mirim, ela notou uma melhora significativa no comportamento e habilidades sociais do filho.

“O programa está ajudando muito. Tenho notado a melhoria no desenvolvimento dele para interagir com outras pessoas e aprender outros métodos de conhecimento. Como ele tem necessidade especial, não se comunicava bem com as pessoas, não saia de casa. Agora está gostando muito das aulas”, disse a mãe, enquanto acompanhava mais uma aula do filho.

Jacqueline destacou também que a adaptação das atividades por parte dos instrutores do projeto tem sido fundamental para o sucesso de Rodrigo. “Os bombeiros têm a maior dedicação para ajudar, antes a luta era grande pois só era eu. Agora, conto com o apoio deles para me ajudar nesse processo com meu filho”, afirmou.