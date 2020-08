Bolsonaro volta a atacar a imprensa e chama jornalistas de ‘bundões’

Um dia após dizer que estava com vontade de encher de porrada a boca de um repórter, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa durante evento no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, e usou o termo “bundão” para se referir a jornalistas.

Nesta manhã, o presidente participou de uma cerimônia para defender o uso precoce da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Ao falar sobre os efeitos brandos da doença em seu organismo por, segundo ele, sempre ter sido atleta, Bolsonaro aproveitou para criticar a imprensa.

“Aquela história de atleta né, que o pessoal da imprensa vai para o deboche, mas quando pega num bundão de vocês a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade em grande parte”, disse.

Bolsonaro utilizou o termo “histórico de atleta” em março, em um pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio, ao afirmar que, se contraísse o coronavírus, não precisaria se preocupar.

“No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho”, disse Bolsonaro na ocasião.

No domingo, após ser questionado sobre os depósitos feitos por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o presidente agrediu verbalmente o repórter do GLOBO.

“Estou com vontade de encher a tua boca na porrada, tá?”, disse Bolsonaro.

No início do mês, a revista “Crusóe” mostrou que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, repassou R$ 72 mil em cheques a Michelle Bolsonaro entre 2011 e 2016. Os dados foram revelados a partir da quebra do sigilo bancário do ex-assessor. Além disso, o jornal “Folha de S. Paulo” informou que Márcia Aguiar, mulher de Queiroz, repassou R$ 17 mil para Michelle em 2011. As informações foram confirmadas pelo Globo.

