Bolsonaro presta depoimento hoje na PF sobre joias milionárias

Nesta quarta-feira (5), às 14h30, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá prestar depoimento presencialmente à Polícia Federal, em Brasília, sobre um conjunto de joias de luxo recebido pelo governo da Arábia Saudita, avaliadas em R$ 16,5 milhões, e retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021.

A Polícia Federal está investigando se Bolsonaro cometeu o crime de peculato ao tentar ficar com as joias. O peculato é caracterizado quando um funcionário público, em razão do cargo, toma posse de dinheiro ou bens para benefício próprio ou de terceiros. A pena para esse crime varia de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.