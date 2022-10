Bolsonaro participa de romaria fluvial do Círio de Nazaré no Pará

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na manhã deste sábado (8), da celebração católica do Círio de Nazaré, em Belém (PA).

Acompanhado das deputadas Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP), o chefe do Executivo participou da Romaria Fluvial, embarcando no navio Garnier Sampaio, da Marinha, para um percurso na Baía do Guajará que dura cerca de três horas.

O Círio de Nazaré é um evento da Igreja Católica, sob a responsabilidade da Arquidiocese de Belém. Trata-se de uma “grandiosa manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré”, segundo a arquidiocese.

Bolsonaro chegou à capital paraense na sexta-feira (7) à noite para participar das festividades. Ele deve retornar a Brasília ainda hoje.

Adversário de Bolsonaro no segundo turno, Lula também faz campanha neste sábado. O petista está em Campinas (SP) para uma caminhada no Largo do Pará.

Por CNN Brasil