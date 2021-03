Bolsonaro estuda criar ministério para manter Pazuello no governo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estuda a criação de um novo ministério para manter Eduardo Pazuello, que deixará o comando da Saúde , no governo.

Segundo a CNN, a ideia seria criar o Ministério Extraordinário da Amazônia, que teria o general como titular. Antes de ir para a Saúde, o militar Pazuello estava no comando da 12ª Região Militar da Amazônia.

Prestigiado com o presidente, Pazuello manteria o foro privilegiado, o que o ajudaria, já que ele responde inquéritos por conta da condução do ministério frente à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Quando ainda estava em campanha em 2019, Bolsonaro prometeu que reduziria o número de ministérios, tendo no máximo 15. Com a possível criação desta pasta, o número chegará em 24, apenas 3 a menos do que comparado ao do governo Temer, 27.

Todavia, a criação do Ministério extraordinário enfrenta resistências no Planalto. Assessores e auxiliares do presidente avaliam que a medida seria impopular.

Outra via optada pelo chefe do executivo seria indicar Pazuello para um dos seguintes cargos: assessor especial da presidência ou Secretário de Assuntos Estratégicos do Planalto.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO

