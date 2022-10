Bolsonaro é o primeiro presidente a não ser reeleito no Brasil

A derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições deste domingo (30) representa o fim do ciclo de reeleições entre os presidentes que se candidataram consecutivamente. É a primeira vez que isso acontece desde 1998, quando foi instituído a possibilidade de um segundo mandato na Constituição Federal.

A primeira tentativa de reeleição foi exatamente em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso (PSDB) comandava o país. Na época, o reeleito disputou o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que viria ser presidente da República quatro anos mais tarde.

Em 2006 foi a vez de Lula tentar a reeleição presidencial. Na seara das acusações por disponibilizar mesadas para conseguir votos no Congresso Nacional, o petista se desprendeu das suspeitas e conquistou mais um mandato contra Geraldo Alckmin, então no PSDB, que será seu vice a partir de 2023.

A última tentativa de reeleição no Brasil aconteceu em 2014 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ela disputou voto a voto contra o tucano Aécio Neves e levou a melhor na votação mais apertada da história até então. Dois anos mais tarde, porém, sofreu o impeachment e deixou a cadeira do Palácio do Planalto.

Bolsonaro tentou a reeleição neste ano, contrariando uma promessa de campanha feita há quatro anos. Ele, entretanto, perdeu para o ex-presidente Lula, seu principal desafeto político. Enquanto o atual presidente teve 57 milhões de votos (49,1%), o petista teve mais de 59 milhões de votos (50,8%).

Até o momento, Bolsonaro não se pronunciou sobre a derrota nas urnas. Uma declaração do presidente é esperada para esta segunda-feira (31).

