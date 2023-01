Bolsonaro diz que depredações deste domingo “fogem à regra”

Nos Estados Unidos desde o fim do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou apenas à noite deste domingo sobre os ataques terroristas contra a democracia brasileira. Enquanto os ataques aos prédios do Congresso, STF e Planalto aconteciam, ele tirava fotos com apoiadores em um condomínio na Flórida.

Mais tarde, em suas redes sociais, Bolsonaro condenou os atos violentos, mas insistiu em uma comparação com manifestações de esquerda.

– Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro disse ainda que sempre atuou dentro “das quatro linhas” da Constituição e repudiou “acusações sem provas” atribuídas a ele “por parte do atual chefe do executivo do Brasil”, sem mencionar, contudo, quais seriam essas acusações. Vale lembrar que Bolsonaro ainda não atualizou seu status nas redes sociais, ainda se intitulando presidente do Brasil, mas neste tuíte acabou reconhecendo que o poder Executivo tem um novo chefe.

(VALOR ECONÔMICO)