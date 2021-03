Nesta terça-feira (23), uma fonte no Palácio do Planalto confirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) oficializou Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. A nomeação de Queiroga no DOU (Diário Oficial da União), contudo, ainda não foi publicada. A posse, por sua vez, só tem efeito após a nomeação. Ele substitui o general de Exército Eduardo Pazuello. Queiroga é médico cardiologista por formação.

