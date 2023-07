Bolsonaro chora com fala de Michelle: ‘Já comi meio quilo de sal com você’

O ex-presidente Jair Bolsonaro chorou durante o discurso de Michelle Bolsonaro na reunião do Partido Liberal nesta quinta-feira (6).

A ex-primeira-dama enalteceu o marido e afirmou que ele não tem nenhum projeto de poder.

“Quem te conheceu há 28 anos atrás sabe que você continua a mesma pessoa. Eu que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos te conheço, sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder. Sei que você se entregou por um propósito, uma missão. Que a nossa vida foi para a vitrine, que a nossa vida mudou da água para o vinho, que nós sofremos ainda. Mas quero dizer que estou ao seu lado para o que der e vier”.

O evento ocorreu na sede do PL em Brasília, e reuniu lideranças, governadores, deputados e senadores com objetivo de definir a postura do partido na votação da reforma Tributária, porém a inelegibilidade de Bolsonaro acabou virando pauta.

Bolsonaro foi ovacionado pelos membros da legenda, ao som de “Mito” ele também falou e mais uma vez defendeu sua postura contrária à aprovação da reforma.

O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, também homenageou Bolsonaro durante o evento e nas redes sociais.

“A missão do Messias não acabou, só está começando. Deus não colocaria Bolsonaro no poder se não houvesse uma missão. E essa missão é salvar e mudar o Brasil”.