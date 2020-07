Blitz flagra motorista nua na zona Centro-Sul de Manaus

Em operação realizada pelo Núcleo Especializado de Operações em Trânsito (Neot), uma mulher, de identidade não revelada, foi flagrada dirigindo sem roupas e embriagada atrás da sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o Detran, assim que a condutora se deu conta de que ia de encontro à blitz, na madrugada de sábado para este domingo (5), tentou voltar com o veículo de ré, quando os policiais fizeram a abordagem. Dentro do veículo encontraram três pessoas, incluindo a motorista nua e o namorado.

Depois de vestida, a condutora foi encaminhada para o teste do Etilômetro – mais conhecido com o bafômetro -, onde obteve o resultado de 0,60 mg/gL. Após detectada a presença de álcool no organismo da motorista, ela se exaltou juntamente com o namorado, que começou a xingar os policiais.

Por conta dos xingamentos, o namorado recebeu a voz de prisão por desacato. A motorista e o terceiro integrante do veículo foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP.), a polícia civil e o Detran tomaram as providências.

De acordo com o artigo 165 do Código Brasileiro de trânsito (CTB), dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é considerado Infração gravíssima, com multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

