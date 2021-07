Bilionário Jeff Bezos finaliza primeiro voo tripulado da Blue Origin ao espaço; veja vídeo

O primeiro voo tripulado da Blue Origin ao espaço aconteceu nesta terça-feira (20). Essa é a primeira viagem espacial que conta apenas com civis e é realizada no aniversário de 52 anos do pouso da missão Apollo 11 na lua, em 1969.

A espaçonave New Shepard levou Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, um irmão do empresário, a ex-astronauta Wally Funk, de 82 anos, a pessoa mais velha a ir ao espaço, e Oliver Daemen, a pessoa mais jovem a fazer uma viagem espacial.

O empresário e dono da empresa Virgin Galactic, Richard Branson, foi o primeiro magnata a ir ao espaço no último dia 11 de julho. A Blue Origin é a segunda empresa a entrar na disputa pelo turismo espacial.

FONTE: R7

