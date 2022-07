Belarmino Lins propõe Título de Cidadão do Amazonas para “Beto Blue Birds”

Nascido em 18 de Fevereiro de 1947, na cidade de Belterra, Estado do Pará, Roberto Sá Gomes, popularmente conhecido como “Beto Blue Birds”, poderá ganhar a cidadania amazonense no segundo semestre deste ano, de acordo com projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) pelo deputado Belarmino Lins (Progressistas) pouco antes do recesso de julho.

“Na verdade, o nosso querido Beto Blue Birds, paraense de nascimento, praticamente dedicou sua vida inteira ao Amazonas, onde construiu toda uma carreira profissional que resultou em inestimável contribuição para a cultura, e especialmente, para a música do nosso Estado, há mais de trinta anos”, disse o deputado, justificando o Título de Cidadão.

Novo membro da Academia Amazonense de Música, “Beto Blue Birds”, atualmente funcionário da Aleam, é o principal responsável pelas atividades da Banda Blue Birds em Manaus desde os idos de 1969. A Banda se tornou Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas por meio da Lei Nº 4.555 de 23 de fevereiro de 2018.

A Banda Blue Birds é constituída de 12 músicos e dois técnicos, apresentando-se em vários eventos em todo o Amazonas e nos demais estados da Região Norte do país. Um CD histórico, gravado em 1998, registra a trajetória da Banda no cenário musical da região.