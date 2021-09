Belarmino Lins pede que DPE apure responsabilidades da Amazonas Energia na crise energética de Alvarães

Em requerimento encaminhado ao Defensor Público Geral Ricardo Paiva, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) solicita à Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) a apuração das responsabilidades da empresa Amazonas Energia na crise de energia elétrica que castiga, há vários dias, a população do município de Alvarães, no Alto Solimões.

A ação do parlamentar se baseia em denúncias enviadas pelo vereador Orlandinho Gonçalves (Progressistas) ao seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), apontando a gravidade da situação em Alvarães. “Considerando o teor das denúncias do vereador progressista Orlandinho, temos absoluta certeza de que o quadro de caos é patente em Alvarães, com a população sofrendo “apagões” absurdos que danificam aparelhos eletrodomésticos, paralisam os serviços públicos e prejudicam imensamente a atividade comercial, e que também repercutem, negativamente, na prestação dos serviços de internet no município”, ressalta Belarmino ao justificar seu requerimento à DPE-AM.

De acordo com as averiguações da DPE, o deputado sugere que o Defensor Geral Ricardo Paiva adote medidas que obriguem a Amazonas Energia a ressarcir os consumidores locais em função dos prejuízos sofridos. “Os serviços públicos estão comprometidos em Alvarães por conta dos constantes apagões, inclusive os serviços de saúde, o que é preocupante”, salienta Belarmino Lins.

Comentarios