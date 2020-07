Belarmino Lins defende carreira de Estado para médicos do AM

Para o deputado Belarmino Lins (Progressistas), o Amazonas poderá se transformar na primeira unidade federativa do país a adotar uma carreira de estado para os médicos igual a dos magistrados, melhorando as condições trabalho desses profissionais da saúde e equiparando-os, de forma justa, aos profissionais dos demais poderes constituídos.

Na sessão híbrida da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) desta quarta-feira (29), o líder progressista, a propósito de discursos dos colegas parlamentares Mayara Pinheiro (PP) e Serafim Corrêa (PSB), sugeriu a carreira de Estado como forma de valorização e fortalecimento das atividades desempenhadas pelos médicos no Amazonas.

Manifestando seu total apoio à causa, Belarmino pediu, da tribuna híbrida da Aleam, que Serafim providenciasse a formalização de uma propositura ao Governo do Estado enfatizando a criação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) aos médicos.

Segundo Belarmino, um plano de cargos, carreiras e salários seria mais do que oportuno neste momento e faria justiça a uma categoria de profissionais que, zelando pela saúde de milhares de pessoas no Estado, precisam de verdadeiro reconhecimento.

A Carreira de Estado qualificaria os médicos no mesmo nível que os magistrados, com equidade e oportunidades de evolução profissional. “Os médicos necessitam desse benefício, pois são dignos da maior valorização atuando num Estado como o Amazonas com grandes demandas na saúde”, disse Belarmino.

