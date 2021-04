Belarmino Lins apela à DPE para que notifique a Claro por desserviço em Fonte Boa

Em Moção de Apelo, aprovada pela Assembleia Legislativa (ALEAM), o deputado Belarmino Lins (PP) pediu ao Defensor Público Geral do Amazonas (DPE-AM), Ricardo Paiva, para que notifique a operadora Claro em razão dos péssimos serviços da empresa no município de Fonte Boa, no Alto Solimões.

Segundo informações de líderes políticos e comunitários do município, há quase um mês as péssimas ações da Claro inviabilizam a Internet, considerado um serviço essencial para o funcionamento dos órgãos públicos, incluindo a Prefeitura e a Câmara Municipal, além do comércio e de outros setores vitais.

“Em Fonte Boa, como certamente em outras localidades do Estado, a precariedade de equipamentos contribui, infelizmente, para os desserviços da Claro à população”, afirma o parlamentar, apelando a Ricardo Paiva para que notifique a Claro e, no caso de a empresa persistir em suas ações nefastas em Fonte Boa, ajuíze ações civis públicas cobrando indenizações por dano moral coletivo e determinando a regularização imediata dos serviços, principalmente de internet, no município.

