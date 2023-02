Belão se despede da Aleam: “O amigo Belão segue firme e forte à disposição de todos, lutando por um Amazonas mais justo e mais próspero”

MANAUS — Após 32 anos de vida parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o ex-deputado estadual Belarmino Lins (PP) divulgou mensagem em grupos de Whatsapp “agradecendo, principalmente a Deus, por ter me permitido uma carreira longeva na política, pavimentada por tantas conquistas e realizações”.

Aos 77 anos de idade, três vezes presidente da Aleam, o popular Belão encerra a mensagem com uma manifestação fraterna:

Eis a íntegra da mensagem:

“Caros amigos Prefeitos, Vereadores e demais autoridades do meu Amazonas, a vida é feita de ciclos, e assim como um novo ano se inicia, proclamando a perspectiva de grandes acontecimentos e realizações, aproveito a oportunidade para encerrar uma importante etapa da minha vida, e me despedir dos nobres amigos com quem tive o privilégio de conviver ao longo de tantos anos.

“É com grande satisfação e senso de dever cumprido que encerro esse capítulo da minha trajetória, agradecendo, principalmente a Deus, por ter me permitido uma carreira longeva na política, pavimentada por tantas conquistas e realizações.

“É lógico que esse êxito não teria sido alcançado à revelia de todas as alianças, parcerias e colaborações estabelecidas com os representantes do povo interiorano espalhados por todos o Amazonas, a quem humildemente chamo de amigos.

“A jornada foi longa, por vezes sinuosa, mas o resultado fala por si só, e hoje, diante de um adeus, quero registrar o meu reconhecimento à vossa dedicação, e o meu agradecimento por todo o apoio prestado por tantos anos de vastos desafios e aprendizado.

“O Deputado Belão agora se despede, mas o amigo Belão segue firme e forte à disposição de todos para seguirmos lutando por um Amazonas mais justo, próspero e com olhar sempre sensível às necessidades mais urgentes do nosso interior.

“Muito obrigado por esses 32 anos, repletos de memoráveis momentos. Forte abraço”.

Deputado Belarmino Lins – O Belão