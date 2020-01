‘BBB 20’ começa hoje com dois grupos distintos e muro de separação

A 20ª edição do BBB estreia hoje à noite com um muro separando dois lados da casa: de um lado estará o grupo Pipoca, formado apenas pelos anônimos, e do outro, no grupo Camarote, os influenciadores e pessoas famosas que vão participar esse ano.

Eles, a princípio, não vão se conhecer pessoalmente. No primeiro programa, só vão se conhecer por voz.

A primeira edição desta terça também já terá uma prova de imunidade para livrar alguém do primeiro e temido paredão da casa.

O ator Babu Santana, as influenciadoras Bianca Andrade (a Boca Rosa), Mari Gonzalez e Rafa Kalimann, as cantoras Gabi Martins e Manu Gavassi, o youtuber hipnólogo Pyong Lee, o surfista Lucas Chumbo e o ginasta Petrix Barbosa são do grupo Camarote.

Na parte Pipoca (inscritos), o primeiro anunciado foi o arquiteto Felipe Prior. A cantora Flayslane Lane, advogada Gizelly Bicalho, o modelo Guilherme Napolitano, o ex-jogador Hadson Nery, o fisioterapeuta Lucas Gallina, as médicas Marcela Mc Gowan e Thelma Assis e o psicólogo Victor Hugo são os outros nomes do grupo.

fonte: folhapress

