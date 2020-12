Batalhão de Policiamento Ambiental apreende duas toneladas de pescado ilegal

O Comando de Policiamento Ambiental, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, realizaram nessa manhã deste domingo (27), uma apreensão de 2 toneladas de pescado ilegal de pirarucu e tambaqui em uma embarcação que estava atracada no Porto do Roadway, no Centro de Manaus.

Ainda de acordo com os policiais a embarcação era advinda do município de Tefé e o responsável pelo pescado não tinha a documentação da legalidade do pescado.

O responsável foi encaminhado para o 1º DIP e será autuado pelo crime ambiental, e o pescado seguirá para a DEMA e em seguida será distribuído para instituições sem fins lucrativos.

