Bares de Manaus poderão reabrir a partir de 1º de dezembro apenas como restaurantes

O Governo do Amazonas vai autorizar, a partir do dia 1º de dezembro, o funcionamento de bares e casas de show exclusivamente como restaurantes, seguindo os mesmos protocolos sanitários já em vigor para esse segmento. Os locais poderão funcionar até 1h, com ocupação de até 50%, limitada a 500 pessoas, ficando vetada a venda de ingressos e a utilização de pista de dança. O horário de funcionamento dos restaurantes também será estendido até 1h.

O governador Wilson Lima anunciou as novas medidas na tarde desta quarta-feira (25/11), em reunião com representantes do setor de entretenimento e restaurantes, na sede do Governo do Estado, na Compensa. O decreto com o detalhamento das normas ainda será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Um estabelecimento que pode receber 100 pessoas só receberá 50, e um estabelecimento que pode receber duas mil pessoas, só poderá receber até 500. Eles também devem seguir aqueles protocolos que já foram estabelecidos anteriormente para que a gente possa encontrar essa conciliação entre proteção da vida das pessoas, impedir que o coronavírus se propague e também manter as atividades econômicas em funcionamento, principalmente numa data que é tão importante para esse segmento, que é o fim de ano”, explicou o governador.

Compromisso – Wilson Lima ressaltou a importância de que os empresários do setor se comprometam em seguir os protocolos estabelecidos pelas autoridades em saúde, prezando sempre pelo uso de máscara, medidas de higienização e distanciamento dentro dos estabelecimentos. “Aqui, a gente sempre fez questão de manter esse diálogo, essa conversa”, acrescentou o governador.

“A gente agradece por isso ter acontecido e torce para que, ao longo do mês de dezembro, continue a haver melhora no cenário. Nós temos o objetivo de evitar que a população procure os eventos clandestinos. Essa é uma das maneiras para que a gente possa ofertar estabelecimentos seguros, que cumpram os protocolos”, avaliou o representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel), Rodrigo Zamperlini.

Ambiente controlado – O coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, coronel Máximo Filho, esclareceu que os estabelecimentos que serão flexibilizados não poderão promover eventos.

“Portanto, não podem ser vendidos ingressos, não pode ter pistas de dança nesses lugares, as pessoas deverão estar sentadas em mesas, os próprios donos de estabelecimentos vão procurar, através das suas redes sociais, demonstrar se o ambiente está cheio ou não, e até proporcionar a condição de se fazer reservas pelas redes sociais, tudo isso para evitar as aglomerações”, destacou.

Denúncias sobre irregularidades ou eventos clandestinos continuarão a ser averiguadas pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), que pode ser acionada por meio do 190.

*Com informações da assessoria

Comentarios