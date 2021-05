Banhistas devem atender normas de uso e horários da praia da Ponta Negra

Após a flexibilização de medidas restritivas, em vigor desde o ano passado, em relação ao uso da praia do complexo turístico Ponta Negra por causa da pandemia, a Prefeitura de Manaus reforça os protocolos e medidas de segurança para o uso correto do espaço. Por decreto, o prefeito de Manaus, David Almeida, passou a permitir o acesso à praia nos dias úteis da semana, de 6h às 17h.

Além das questões sanitárias, o Amazonas vive até agora a segunda maior cheia do rio Negro e nesta segunda-feira, (24), a cota atingiu a marca de 29,89 metros. Com a enchente, a área de praia está reduzida e os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança.

Apesar de o rio estar cheio, a praia perene está nivelada. Os salva-vidas estão na praia para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas.

A praia segue interditada nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, e agentes de segurança, como Guarda Municipal e Polícia Militar, estão atuando para retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto no balneário. O parque é gerenciado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Permissionários

Ficam permitidas as atividades dos permissionários e dos estabelecimentos localizados no parque no período de 6h às 23h, para fornecedores de refeições, gêneros alimentícios e similares; e de 6h às 19h para os demais permissionários e estabelecimentos.

A medida prevista no decreto poderá ser reavaliada, a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

Segurança no rio

A Prefeitura de Manaus ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho – até as 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

“As crianças devem sempre estar acompanhadas dos pais ou responsáveis dentro e fora d’água, evitando desaparecimentos e risco de afogamento. Quem não tem muita habilidade na água ou até mesmo não sabe nadar, deve evitar ir para a parte mais funda do rio, preferindo a área mais rasa, evitando negligência. E quem vem à praia, deve vir para se divertir e ter moderação com bebida alcoólica. O excesso de bebida acaba facilitando para que ocorra um afogamento”, explica o chefe dos salva-vidas dos Bombeiros na Ponta Negra, tenente Liberato.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

Pandemia

Mesmo com a flexibilização, a Prefeitura de Manaus ressalta a importância de proteção individual, com o uso de máscara, limpeza das mãos com lavagem e uso de álcool em gel, além da manutenção do distanciamento mínimo.

