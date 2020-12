Na quinta feira , 24 de dezembro, o atendimento ao público nos bancos será das 9 às 11 manhã nos estados que seguem o horário de Brasília.

Nos demais estados, o atendimento ocorre das 8 às 10 da manhã seguindo a hora local.

Vale lembrar que no dia do Natal, em 25 de dezembro, as agências vão estar fechadas.

O expediente bancário normal será retomado na próxima segunda-feira, 28 de dezembro.