Bancos passam a oferecer Pix Parcelado; veja como funciona

SÃO PAULO, SP (YAHOO!) — Lançada em 2020, a ferramenta de pagamentos instantâneos Pix é um sucesso no Brasil e tem ganhado cada vez mais funcionalidades. Apesar de não ser um recurso oficial do Banco Central, diversos bancos e instituições financeiras já estão oferecendo a opção de parcelamento com o Pix em até 24x.

Santander, PicPay e Mercado Pago são algumas das empresas que já estão oferecendo a modalidade de parcelamento. De acordo com as empresas, o parcelamento é uma espécie de contratação de crédito pessoal, já que ao fazer o Pix parcelado, o cliente está pedindo ao banco um “adiantamento” do valor da transação.

Com o pagamento em parcelas, o banco lucra com o acréscimo de juros. A diferença entre o parcelamento no cartão de crédito, por exemplo, é que no cartão os juros ficam com o vendedor. A principal vantagem é que o consumidor pode ter um desconto pagando à vista por um produto e parcelar junto ao seu banco.

Por se tratar de um empréstimo, a modalidade só é oferecida a um grupo de clientes que já têm esse crédito aprovado. As taxas de juros começam em 1,59% ao mês e variam de acordo com a pontuação para risco de crédito do cliente.

Pix Parcelado x Pix Garantido

Enquanto os bancos já oferecem a opção de parcelamento do Pix, o Banco Central planeja lançar o Pix Garantido, que vai permitir aos usuários parcelarem suas compras, no mesmo funcionamento de um cartão de crédito. A solução faz parte da agenda evolutiva do Banco Central para o Pix.

O projeto está em fase de teste no sandbox regulatório, ambiente experimental de inovações financeiras do Banco Central. A previsão do BC é que o novo Pix na função crédito entre em funcionamento no segundo semestre deste ano.

Sucesso do Pix

O número de transações feitas com Pix já superou o de transações feitas com cartão de crédito e débito, mostram dados do Banco Central, referentes ao quarto trimestre de 2021.

Nos três últimos meses do ano passado, a instituição registrou 3,9 bilhões de transações feitas com o Pix, contra 3,8 bilhões de outros meios de pagamento. Esse número representa um avanço de 34% comparado com o terceiro trimestre de 2021.