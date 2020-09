Banco Central vai lançar nota de R$ 200 na quarta-feira

O Banco Central (Bacen) vai lançar nesta quarta-feira (02) a nova nota de R$ 200 com a imagem do lobo-guará. Será a sétima cédula da família de notas do Real. Este ano serão produzidas 450 milhões de unidades da nota.

Transmitida pelo Canal do Banco Central no YouTube, a cerimônia contará com as presenças do presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, e da diretora de Administração, Carolina de Assis Barros.

No início do mês, assim que o Banco Central (Bacen) anunciou a nova nota a internet foi tomada por uma enxurrada de memes que sugeriam à autarquia quais poderiam ser as figuras a ilustrar a moeda. Uma das ideias que mais repercutiu foi a do vira-lata caramelo. A brincadeira que viralizou na internet chamou a atenção do deputado Fred Costa (Patriota-MG), que promoveu uma petição online solicitando ao Bacen que considerasse o cão como modelo.

Mesmo com a negativa do banco em estampar a nova nota com o vira-lata, Fred Costa afirmou que a reunião com Roberto Campos Neto e Carolina de Assis Barros foi produtiva. Ainda este ano, o Banco deve promover em parceria com a equipe do deputado, ações de apoio à proteção animal. “Juntos [vamos] desenvolver ações encabeçadas pelo Banco Central que tenham o vira-lata à frente. É um estímulo aos pilares que defendo, que é adoção, castração, educação, com o viés de bem-estar animal de defesa e proteção”, diz.

FONTE: Congresso em Foco

Comentarios