Baleia engole e vomita pescador nos EUA

Um experiente mergulhador e pescador de lagosta sobreviveu ao ser capturado por uma baleia jubarte. A façanha ocorreu perto de Provincetown, nos Estados Unidos, Massachusetts, na manhã de sexta-feira (11).

Michael Packard estava procurando lagostas no fundo do oceano em seu segundo mergulho do dia. Estava a cerca de 15 metros abaixo da superfície, quando disse que sentiu um solavanco e então ficou em total escuridão. Ele ainda não sabia, mas estava dentro da boca de uma baleia.

“De repente, senti um grande empurrão e a próxima coisa que percebi era que estava completamente preto”, disse Packard à WBZ-TV, após sua alta do Hospital Cape Cod.

“Ok, é isso… vou morrer”

A princípio, o homem de 45 anos achou que estava na boca de um grande tubarão-branco, comum na região. Mas quando ele percebeu que não tinha sofrido nenhum ferimento óbvio de dentes afiados, ele percebeu que estava dentro de uma baleia.

“Eu percebi e pensei ‘oh meu Deus, estou na boca de uma baleia e ele está tentando me engolir’”, disse o mergulhador, que continuou: “Pensei comigo mesmo: ok, é isso, eu vou morrer.”

Ele estima que ficou na boca da baleia por 30 a 40 segundos. Packard conseguia continuar a respirar, pois estava usando um respirador. Mas sentia a baleia “apertando com os músculos da boca” o tempo todo.

“Estava acontecendo tão rápido, meu único pensamento era como sair daquela boca, e eu percebi que não havia como superar uma fera daquele tamanho. Ela ia fazer comigo o que quisesse. ”

Vômito de baleia…

Felizmente, o destino estava do lado do mergulhador. Ele disse que percebeu que a baleia não gostou de tê-lo em sua boca.

“De repente, a baleia subiu à superfície e começou a balançar a cabeça. Eu simplesmente fui lançado para o ar e caí na água: estava livre.”

Josiah Mayo, um tripulante do barco de Michael Packard, viu a baleia irromper à superfície e cuspi-lo. Assim que foi possível, resgatou Packard da água antes de ligar para a costa por rádio e retornar rapidamente ao Píer de Provincetown.

Uma ambulância recebeu o mergulhador no cais e o levou ao hospital. Depois de receber os cuidados médicos, ele foi liberado ainda na sexta-feira à tarde. Packard sofreu alguns hematomas e danos nos tecidos moles de suas pernas enquanto estava na boca da baleia. Acredite, se quiser.