Bairros de Manaus ficam sem energia neste final de semana

MANAUS — Já estão disponíveis no site da Amazonas Energia as listas com os bairros onde o fornecimento de energia elétrica será interrompido neste fim de semana, em Manaus.

A suspensão temporária atingirá bairros de todas as zonas da cidade.

Segundo a Amazonas Energia, diariamente é seguido um cronograma para a execução de “obras de adequações, ampliações e manutenções, promovendo ações que visam eliminar desligamentos inesperados do sistema elétrico”.

Ainda conforme a empresa, semanalmente são feitos “desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica em pequenos pontos do nosso Estado, sempre seguindo a legislação em vigência”.

Conforme determina a regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o aviso das interrupções programadas deve ser publicado com 72 horas de antecedência.

A Amazonas Energia informa ainda que caso o cliente tenha interesse em saber se terá interrupção na rua/bairro onde mora, basta acessar o site da companhia.