Aviões se chocam durante show nos EUA

Um Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra colidiram e caíram no show aéreo Wings Over Dallas nesta tarde de sábado (12) no Texas, Estados Unidos, de acordo com a Administração Federal de Aviação.

“Neste momento, não se sabe quantas pessoas estavam em ambas as aeronaves”, disse a FAA em comunicado.

As autoridades responderam ao incidente no Aeroporto Executivo de Dallas, disse Jason Evans, do Dallas Fire-Rescue, à CNN Atualmente, existem mais de 40 unidades de resgate de incêndio no local, mostra a página de incidentes ativos da agência.

A FAA e o National Transportation Safety Board investigarão a colisão. O NTSB será responsável e deverá fornecer atualizações adicionais.

Por CNN BRASIL