Avião sai da pista durante pouso em Salvador

Um avião da companhia aérea Azul sofreu um acidente no aeroporto de Salvador na madrugada desta quarta-feira (10). O incidente ocorreu durante o pouso na pista auxiliar, resultando na perda de controle da aeronave, que acabou parando na vegetação próxima às pistas. Todos os passageiros foram prontamente evacuados com segurança e orientados a retirar suas bagagens no interior do aeroporto. A companhia aérea lamentou o ocorrido, oferecendo assistência aos passageiros afetados. A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes.

O voo AD 4372 partiu de Viracopos, em Campinas, com destino a Salvador. Segundo relatos de um dos passageiros em entrevista à TV Bahia, a aeronave estava se preparando para pousar quando foi solicitado aos passageiros que apertassem os cintos. No entanto, a frenagem não foi suficiente para conter o avião na pista molhada, resultando na ultrapassagem do limite da pista e no acidente. As circunstâncias exatas que levaram ao incidente ainda não foram esclarecidas. As autoridades continuarão investigando para determinar as causas precisas do ocorrido no aeroporto de Salvador.