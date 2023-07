Avião com servidores desaparece no Paraná

Um avião particular de pequeno porte desapareceu do radar, nesta segunda-feira (3), na Serra do Mar, no Paraná, após decolar do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho, em Umuarama, às 7h50.

Com o prefixo PT-JZC, o monomotor Piper Arrow, modelo PA-28R-200, tinha como destino a cidade de Paranaguá, no litoral do estado.

Segundo o governo estadual, além do piloto, as outras duas pessoas que estavam na aeronave são servidoras de alto escalão da administração pública. Elas tinham uma reunião de trabalho na cidade para qual embarcaram.

“Após recebermos informação de que a aeronave não realizou o pouso planejado, o Órgão responsável pela investigação, SERIPA V (Órgão Regional do CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foi imediatamente informado e está procedendo às investigações e procedimentos previstos”, explica a Infracea Aeroportos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou um SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV), de Campo Grande, para ajudar nas buscas.

“Elas serão iniciadas assim que a aeronave se aproximar da região, estendendo-se, inclusive, durante a noite”, explica a FAB.

O governo paranaense também disponibilizou helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscar nesta terça-feira (4).

O Corpo de Bombeiros do litoral do estado também iniciou um trabalho na Serra do Mar.