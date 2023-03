Um avião caiu na manhã desta quarta-feira, 28, em Massaranduba, no Norte de Santa Catarina. Ao todo, cinco pessoas estavam na aeronave. Não há registro de feridos.

Segundo o jornal O Globo, o piloto da aeronave percebeu uma falha no motor e iniciou o pouso de emergência com auxílio do sistema de paraquedas.

O avião modelo Cirrus SR22 é de uma empresa que atua no ramo de decorações para casa. A aeronave decolou do aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, com destino a cidade de São Paulo.