Avião com 132 pessoas a bordo cai no sudoeste da China

Um avião de passageiros com 132 pessoas a bordo (123 passageiros e nove tripulantes) caiu na tarde desta segunda-feira, por volta de 14h30 (horário local), em uma área montanhosa no sul da China, durante um voo da cidade de Kunming para Guangzhou, segundo informou a mídia estatal chinesa. Ainda não há informações oficiais sobre número de vítimas. Equipes de resgate foram enviadas ao local.

As primeiras imagens do acidente divulgadas mostram destroços espalhados pelo local onde o aeronave foi encontrada. O Boeing 737, operado pela China Eastern Airlines, caiu no condado de Teng, na região autônoma de Guangxi. Não houve informações sobre o que teria causado a quda da aeronave de seis anos, de acordo com o Flightradar24.

Bombeiros de Wuzhou enviaram três caminhões de bombeiros e 117 socorristas para o local. Mas o governo confirmou que até 538 pessoas devem reforçar a operação vindas de Nanning, Liuzhou, Guilin, Beihai, Yulin, Hezhou, Laibin e Hechi.

O presidente Xi Jinping pediu aos investigadores que determinem a causa do acidente o mais rápido possível e garantam a segurança “absoluta” da aviação, informou a emissora estatal CCTV.

O acidente pode se tornar um dos piores desastres aéreos da China em muitos anos, após uma sucessão de acidentes mortais na década de 1990. Nas últimas duas décadas, o país estabeleceu um recorde de voo relativamente seguro, graças a uma frota jovem de aviões e controles aéreos mais rígidos.

De acordo com a Aviation Safety Network, o último acidente fatal com jato na China foi em 2010, quando 44 das 96 pessoas a bordo morreram quando um jato regional Embraer E-190 da Henan Airlines caiu na aproximação ao aeroporto de Yichun em baixa visibilidade.

O voo da China Eastern partiu de Kunming às 13h11, mostraram os dados do Flight Radar 24. O rastreamento do voo terminou às 14h22, quando seguia a uma altitude de 3.225 pés, a uma velocidade de 376 nós. O pouso estava previsto para as 15h05.

