Avião cai em bairro residencial de Nova York

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas na queda de um pequeno avião, esta segunda-feira, numa zona residencial em Long Island, no estado norte-americano de Nova York.

Através do Twitter, as autoridades nacionais de transportes confirmaram que a queda, envolvendo uma aeronave Piper PA 28, na localidade de Farmingdale, está sendo investigada.

A queda ocorreu por volta das 15h, quando o avião se aproximava do aeroporto Republic Airport, em Nova York.

O veículo tinha decolado do mesmo local, com três pessoas a bordo. No entanto, pouco depois, o piloto avisou o controle aéreo para fumaça na cabine e emitiu o sinal de ‘mayday’.

A aeronave acabou por caindo numa rua em Lindernhurst, numa zona residencial.

Um dos ocupantes foi declarado morto no local. Os outros dois foram levados para um hospital local, encontrando-se gravemente feridos.