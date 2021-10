Autazes é a terceira melhor cidade do interior em Saúde e Bem-Estar

A cidade de Autazes (108 km de Manaus) foi escolhida na noite de sexta-feira,22, como a terceira melhor cidade do interior do Amazonas, com até 100 mil habitantes, em saúde e bem-estar, no Prêmio Band Cidades Excelentes 2021.

Para o prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante (PSC), receber o prêmio é o reconhecimento do trabalho dessa gestão e de toda a equipe, além disso, é um incentivo para continuar o desenvolvimento da cidade e, consequentemente, melhor qualidade de vida aos moradores.

“Tive a honra de participar do Prêmio Band Cidades Excelentes e Autazes recebeu o 3° lugar em Saúde e Bem Estar. Isso é o reconhecimento de nosso trabalho e de toda equipe e por isso, eu quero compartilhar com todos do município. Cuidar das pessoas é cuidar da saúde”, salientou.

A premiação, uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila, analisou os municípios amazonenses em cinco pilares: Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento e Ordem Pública.

O certificado foi entregue ao prefeito Andreson Cavalcante pelas mãos do apresentador do Programa Cidade Urgente da Band e deputado, Alvaro Campêlo.

Comentarios