Aulas presenciais das redes municipais e estaduais são suspensas nesta segunda-feira

A prefeitura de Manaus e o governo do Estado informaram que as aulas presenciais estão suspensas nesta segunda-feira (7), sendo realizada aulas apenas de forma remota.

A suspensão se deu em razão da operação do transporte coletivo em Manaus conforme anunciado pelo Sistema de Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) neste domingo (6).

As aulas podem ser acompanhadas somente de forma remota (on-line ou pela TV), retornando presencialmente na terça-feira (8).

