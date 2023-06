Atleta de Tabatinga se consagra como melhor patinador do Brasil graças a atuação da DPE-AM

Sempre que o atleta Felipe Tamayo, 18, entra na unidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) em Tabatinga (AM), a recepção é especial, com abraços, sorrisos e fotos. A cada medalha conquistada na patinação, a família Tamayo faz questão de comemorar com os defensores e servidores do Polo Alto Solimões, cuja atuação possibilitou ao jovem participar de competições internacionais e chegar ao grupo dos 20 melhores patinadores do mundo.

O carinho da família Tamayo pela DPE-AM vem desde novembro de 2022, quando Felipe viajou para o World Skate Games, na Argentina. Na ida, ao fazer conexão em Guarulhos (SP), o atleta foi informado no aeroporto pela Polícia Federal que não poderia embarcar, devido a problemas na autorização de viagem internacional para crianças e adolescentes – à época, ele tinha 17 anos.

“Faltava 1h30 para o voo. Eu liguei para um amigo, que avisou o meu pai, e ele foi correndo à Defensoria. Falou com o defensor público, e ele conseguiu fazer uma nova autorização. Eles foram correndo até a PF de Tabatinga e de lá enviaram o documento para a PF de Guarulhos”, relembra Felipe.

Luis Tamayo, pai de Felipe, garante que a agonia em Tabatinga foi ainda maior. “Em São Paulo eram 9h, aqui eram 7h da manhã. Lembro que nesse dia, a Defensoria inteira ‘parou’ para nos ajudar. Fiquei até com vergonha”, brinca.

Com a documentação resolvida, o desafio agora era embarcar. Felipe conta que decidiu calçar os patins no aeroporto, para chegar mais rápido ao portão de embarque. “Era eu patinando nos corredores e todo mundo me olhando! Até que um segurança me parou e disse que era proibido. Acabei perdendo o voo, mas a companhia aérea me colocou no voo seguinte”. Na Argentina, o tabatinguense ficou entre os 20 melhores do mundo na modalidade Patinação de Velocidade.

FAMÍLIA DE CAMPEÕES

Amante da patinação de velocidade, Luis é o treinador do Felipe e da Mariana, a filha caçula, de 13 anos. “Graças à Defensoria, também consegui a guarda da Mariana, e aí fica mais fácil para assinar a autorização quando ela precisa viajar para fora”, explica Luís. Atualmente, Mariana é 1º lugar no ranking da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) na Patinação de Velocidade e na Patinação de Fundo, categoria Pré-Júnior. Felipe é 1º lugar na Patinação de Velocidade e 2º na Patinação de Fundo, categoria Juvenil.

Em abril de 2023, a família voltou ao Polo Alto Solimões, mas desta vez não para trazer demandas jurídicas, e sim para exibir as duas medalhas de ouro e sete de prata que Felipe conquistou nos Jogos Sul-Americanos de Esportes Sobre Rodas, em Assunção, no Paraguai.

O defensor público André Beltrão, que atuou nos atendimentos à família Tamayo, faz questão de celebrar as vitórias de Felipe e Mariana.

“Faz parte do nosso trabalho cuidar de situações inusitadas, que não tenham soluções óbvias, como o caso da autorização urgente de viagem lá de Guarulhos. E essa família comove a gente, porque eles estão lutando por algo extraordinário. Eu nunca ganhei nenhuma medalha, mas ter contribuído de alguma forma com esses dois atletas me faz sentir um pouco olímpico também”.